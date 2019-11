Roma, il Black Friday sbarca a Valmontone Outlet: sconti e regali nel villaggio dello shopping

Manca poco al Black Friday, il “venerdì nero” degli acquisti a prezzi imbattibili di Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping in provincia di Roma, gestito da Promos, con oltre 180 negozi di marca.



Solo per quel giorno torna l’esclusiva offerta del 40% di sconto sul prezzo outlet in tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa per i possessori della Valmontone Card.



L’offerta sarà valida per tutto l’orario di apertura dell’outlet, che per il Black Friday sarà esteso dalle 9:00 alle 20:00 e i negozi aderenti saranno consultabili sul sito www.valmontoneoutlet.com dalle 16:00 di giovedì 28 novembre.



Sempre per l’occasione, i visitatori avranno a disposizione ancora più agevolazioni per raggiungere Valmontone Outlet: il servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Valmontone effettuerà corse extra, inoltre verrà messo a disposizione un ulteriore parcheggio auto con transfer continuativo.



A rendere poi più "dolce" l'atmosfera dell'outlet nella giornata dell'irripetibile 40% di sconto saranno le decorazioni luminose del "Candy Christmas 2019". In un ambiente coinvolgente e immersivo per il pubblico, prende forma il Natale, ricco di sorprese, attività ed eventi per grandi e piccoli.

