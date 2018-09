Roma, il 5G sbarca in Italia: ecco il summit Capitale organizzato da â€‹Huawei

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Venerdì 28 settembre, dalle ore 9,30, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari di Roma, si svolgerà il Huawei 5G Summit, evento organizzato da Huawei Italia con il duplice obiettivo di stimolare il dibattito sugli aspetti regolatori e di mercato da un lato e di mettere in luce le potenzialità di crescita che deriverannodallo sviluppo di applicazioni per i mercati verticali dall’altro.L’evento riunirà attorno al tema del 5G esperti del settore, operatori, aziende, rappresentanti degli organismi regolatori e delle istituzioni, per discutere opportunità e scenari che quest’ultimo sta già aprendo in Italia e condividere i primi risultati delle prime sperimentazioni promosse dal Ministero dello Sviluppo Economico sul territorio nazionale e che vedono Huawei in prima linea.Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’evento dove a fare gli onori di casa sarà il Presidente di Huawei Italia Luigi De Vecchis mentre il CEO Thomas Miao illustrerà la visione di Huawei per il 5G.Il Commissario AGCOM, Antonio Martusciello, approfondirà gli aspetti regolatori del 5G; seguiranno due panel durante i quali si discuterà del contributo che il 5G può offrire al processo di trasformazione digitale dell’Italia. Da una parte avremo il punto di vista delle telco con i contributi di Mario Di Mauro, Chief Strategy, Innovation and Customer Experience Officer di TIM, Andrea Lasagna, CTO di Fastweb, Elisabetta Ripa, CEO di Open Fiber e Davide Rota, CEO di Linkem; dall’altra verranno evidenziate le opportunità di crescita che il 5G può generare per i mercati verticali attraverso la voce di Romolo Biondi, Direttore Vendite & Business Development di BOSCH, Luigi Carrarini, Responsabile Infrastrutture e Sistemi Tecnologici di ANAS, e Stefano Donnarumma, CEO di ACEA.Il 5G è anche fattore abilitante delle Smart City e in quest’ambito porteranno la loro testimonianza la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, il Sindaco di Genova, Marco Bucci e il Responsabile Pianificazione, Credito e Assetto del Territorio della Regione Sardegna, Massimo Carboni.Il ruolo chiave della ricerca e lo stimolo rappresentato dal mondo universitario saranno oggetto dell’ultimo panel moderato da Renato Lombardi, Direttore del Centro Huawei di Ricerca e Sviluppo di Milano, con la partecipazione del Professor Antonio Capone del Politecnico di Milano, del Professore Associato dell’Università del Lazio Stefano Buzzi, del Professor Francesco Vatalaro dell’Università di Roma Tor Vergata, e di Gianfranco Ciccarella, Advisor di Huawei Italia.Interverrà infine il Professor Maurizio Decina del Politecnico di Milano con una riflessione sul 5G come elemento di sviluppo per i mercati verticali.E’ confermata la presenza del Vice Primo Ministro e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.Huawei contribuisce allo sviluppo del 5G in Italia incrementando il suo impegno a lungo termine nel Paese attraverso significativi investimenti in Ricerca e Sviluppo, partnership con i più importanti istituti di ricerca e una partecipazione attiva alla definizione di policy e regolamenti per di promuovere e delineare le caratteristiche del 5G in Italia. Huawei è inoltre presente a Milano con un Centro Globale di Ricerca e Sviluppo, focalizzato sulle tecnologie wireless e 5G.Huawei investe complessivamente in Ricerca e Sviluppo oltre il 14% del fatturato: nel 2017 ha investito oltre 4 milioni di euro per progetti di ricerca in Italia e, alla fine del 2018, gli investimenti dedicati allo sviluppo del 5G ammonteranno globalmente a circa 600 milioni di dollari.Per consultare il programma e registrarsi all’evento cliccare https://segreteria-eventi.it/2018103/app/registrati-openInformazioni su HuaweiHuawei è leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology. Ci impegniamo a creare valore aggiunto agli operatori di telecomunicazioni, imprese e consumatori, fornendo soluzioni e servizi competitivi. I nostri prodotti sono installati in più di 170 paesi e servono più di un terzo della popolazione mondiale. Huawei conta più di 7700 dipendenti in Europa, 850 dei quali impegnati nei laboratori di Ricerca & Sviluppo. Operiamo in 17 siti di ricerca, distribuiti in 8 paesi europei (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svezia e Regno Unito), e gestiamo numerosi centri d'innovazione congiunti in collaborazione con i più importanti partner del settore ICT.