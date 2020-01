Scuola con classi sociali, la dirigente? Già nel 2008 si scontrava col ministero

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

Alla guida dell, che ha scelto di presentarsi fornendo descrizioni tanto dettagliate sul, c'è la, dirigente scolastica di 59 anni: alle spalle ha una lunga carriera nelle scuole romane. Lainfatti è già salita agli onori della cronaca per un caso mediatico e politico completamente opposto a quel che sta accadendo in: oltre dieci anni fa, infatti, era la dirigente scolastica della scuola elementare Carlo Pisacane di Roma, della zona periferica diEra il 2008 e quasi il 90% dei bambini della Pisacane era di, in maggior parte bengalesi, rumeni e cinesi. Quell'anno in una prima elementare si iscrissero 36 stranieri e 3 italiani. Il caso divampò in pochi giorni e venne ripreso tra le polemiche e gli attacchi politici. L'allora ministra all'istruzione Mariastella Gelmini, partendo proprio dal caso della Pisacane di Roma, decise di porre ilper classe e furono inevitabili le reazioni infuocate dell'opposizione. In quel caso la presidedifese con determinazione la sua scuola e i suoi bambini, la cui presenza in classe rispecchiava di fatto le comunità del quartiere., visto che le poche famiglie italiane presenti a scuola decisero di restare, portando avanti progetti culturali che fecero bene all'intero quartiere. Per anni la Pisacane è stata citata come esempio di vera ed effettiva integrazione. Due vicende decisamente discordanti.riproduzione riservata ®