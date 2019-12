Roma, i regali di Natale? Arrivano le aste speciali: un weekend da prendere al volo

Natale alle porte ed è corsa ai regali. Si stima che anche quest’anno gli italiani destineranno ai consumi delle feste 8,9 miliardi di euro1. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, nella top ten dei regali più scelti, tra elettronica, beauty e giocattoli, non potranno mancare i gioielli e i preziosi. Si stima che a dicembre gli oggetti di valore, tra orologi, anelli, collane e bracciali, vedranno una crescita delle vendite stimata in un +30%, rispetto ai mesi precedenti. Beni di ogni tipologia e costo e non necessariamente nuovi, come conferma uno studio dell’Istituto Bva-Doxa realizzato per Affide2, secondo il quale 2 italiani su 10 (17% del campione) li ha acquistati, una o più volte nel corso della vita, usati. Un dato che in alcune regioni, come nel Lazio, sale fino al 22%. Quale la modalità preferita per un acquisto “usato” garantito? Le aste di gioielli e orologi preziosi rappresentano una opzione valida. Il 41% di chi le sceglie lo fa per acquistare un bene di valore a buon prezzo (dato che arriva fino al 48% nel Lazio), il 19% perché si fida del valore reale del bene certificato. È questa in sintesi la fotografia scattata da Affide, azienda leader in Italia e in Europa nel credito su stima, che in occasione di due aste speciali a Roma (il 12 e 13 dicembre) ha raccolto una serie di pezzi unici e introvabili.





196 oggetti, per un valore complessivo di circa 720.000 euro di base d’asta saranno acquistabili a partire dalle ore 16:00 del 12 dicembre, presso la magnifica sala Hermes di Palazzo del Monte a Roma. Pezzi unici e originali per ogni range di costo, come il portasigarette in oro con custodia (base d'asta: 4.500 €), gli orecchini in oro bianco impreziositi da pavè di damanti taglio brillante 12 ct la cui base d’asta è fissata per 4.000 €, per arrivare al pezzo forte della collezione, un solitario montato su un anello di platino con base d’asta €42mila. Il 13 dicembre invece, collezionisti e amateur di orologi potranno trovare inoltre i modelli iconici dei più noti e prestigiosi marchi dell’orologeria tra cui Patek Philippe, Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin, Baume & Mercier, Audemars Piguet e ovviamente gli intramontabili Rolex. Per i modelli in oro la base d’asta supera i diecimila euro come un raro Rolex Cosmograph Daytona con cassa e bracciale in oro che partirà da una base d'asta di 14.000 €.





“Partecipare a un’asta è sempre un’esperienza intensa e coinvolgente, che ha visto negli scorsi anni un’ampia e attiva partecipazione di appassionati, collezionisti e semplici curiosi. Le aste sono anche delle opportunità per trovare - magari - quel pezzo da collezione o quell’oggetto unico nel suo genere”, ha spiegato Andreas Wedenig, Direttore Generale di Affide, che conta 33 filiali distribuite sul territorio nazionale. “Il Lazio è la regione più attiva nel credito su stima, tanto che il 13% dei residenti nel Lazio ha dichiarato di avervi preso parte almeno una volta. Un modo per poter regalare o regalarsi qualcosa di unico a Natale”.



Il credito su stima è una formula di finanziamento tra i più antichi. Un modo certo e sicuro per ottenere liquidità a fronte di un’unica garanzia, il bene impegnato. Il tutto regolamentato dalla Banca d’Italia. Per tutta la durata del prestito o semplicemente del deposito del bene, l’oggetto rimane di proprietà del cliente e può essere riscattato in qualsiasi momento (come avviene nel 95% dei casi). Solo nel 5% dei casi il bene non riscattato finisce all’asta. Anche in questo caso, se venduto, tutte le eventuali eccedenze andranno al titolare del bene. Anche per questo, spesso, sono gli stessi proprietari del bene che ricorrono all’asta per ottenere un maggiore profitto dalla vendita del proprio bene.



ASTA SPECIALE GIOIELLI



Giovedì 12 dicembre 2019, ore 16:00 https://affide.it/selezione-aste/asta-lotti/?id=4418&type=S

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 16:00 https://affide.it/selezione-aste/asta-lotti/?id=4419&type=S Giovedì 12 Dicembre 2019, 17:31

