Roma, i proventi del torneo Galeazzi al Bambino Gesù

Abbracci, sorrisi, festa. Presso il Centro Sportivo Pio XI, in occasione della Santa Messa Natalizia dei Cavalieri di Colombo, presieduta dal cardinale James M. Harvey, arciprete della Basilica di San Paolo fuori le mura, è avvenuta la consegna dei proventi raccolti durante la XXXIII edizione del Torneo Conte Enrico Pietro Galeazzi.

I cinquemila euro donati aiuteranno la Fondazione Bambino Gesù Onlus a sostenere il Progetto di Ricerca sulla Sindrome dell’Intestino Corto e l’Associazione di volontariato “Natale 365”, che ha come obiettivo quello di vivere lo spirito del Natale ogni giorno dell’anno. Ogni 25 del mese infatti, i volontari di questa organizzazione portano doni ai pazienti oncologici presso la “Casa di Andrea Tudisco” e generi alimentari e vestiti ai senza fissa dimora della zona di San Pietro. Soddisfatto Enrico Pietro Demajo, direttore della Fondazione Cavalieri di Colombo. "Dai gol e dai sorrisi dei ragazzi sui campi di calcio ai sorrisi di tante persone bisognose. I Cavalieri di Colombo hanno a cuore la vicinanza ai disagiati, a chi soffre ed è in stato di necessità. Specialmente in questo periodo natalizio dove è potenziata la cultura del dono, della gratuità e della generosità"

Domenica 22 Dicembre 2019, 17:51

