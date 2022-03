Roma, i 50 anni dei Fedayn: grande festa al Quadraro

50 anni di Fedayn Roma, dal Quadraro alla conquista dell'Italia e dell'Europa. Era il 12 marzo 1972 quando un gruppo di amici, accomunati dalla passione per la Roma, fondo un gruppo che poi, nel corso dei decenni, ha fatto la storia del tifo non solo in Curva Sud, ma in tutta Italia. Un gruppo unico all'interno della tifoseria giallorossa, come dimostra anche l'autonomia scelta durante i gloriosi tempi del Commando Ultrà Curva Sud.

Al Quadraro decine di tifosi si sono radunati per celebrare l'anniversario, tra bandiere giallorosse, fumogeni e cori. Come quello, inconfondibile, che si conclude così: "Fe-fe-fedayn!". Ma soprattutto striscioni celebrativi, come quello che recita: "Per chi se ne è andato, per chi verrà, lunga vita ai Fedayn, da 50 anni a difesa di questa città". Dal Quadraro, un gruppo che ha vissuto un profondo rinnovamento generazionale ha saputo farsi stimare in tutta Italia e non solo. Tanti auguri Fedayn: siete fantastici, superfantastici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 15:48

