Hard Rock Cafe di Roma, torna il “pauroso” Halloween per grandi e piccoli

È in arrivo un pauroso week end all’Hard Rock Cafe di Roma. Il 30 ottobre torna il consueto appuntamento per i più piccoli e le loro famiglie: il Lil Monsters Ball. Dalle 10 alle 12 mostruose creature vi aspettano per una deliziosa colazione americana. I piccoli rockers che lo vorranno potranno mascherarsi e tutti saranno intrattenuti dallo spettacolo di magia di Mago Pablo in un museo del rock allestito e decorato a tema.

La sera del 31 ottobre è in programma l’Halloween più terrificante e originale di Roma allo storico Cafe di Via Veneto. Dalle 20 vi aspettano mostri, scheletri e bambole horror per una serata di musica buon cibo e divertimento accompagnati dal dj set di DJ Messy G - Gemma Cuneta.

30 ottobre - MENU COLAZIONE KIDS & ADULTI

Uova strapazzate, Croccante bacon, Salsiccia, Pomodoro grigliato, Sauté di funghi Champignon, Pane tostato, Fagioli 'baked beans', Pancake, Yogurt con cereali, Marmellata / burro / Nutella / sciroppo d'acero d'accompagnamento, Succo di frutta, Una bevanda calda a scelta tra caffè, cappuccino, latte o the, Incluso solo per adulti maggiorenni un cocktail Bloody Mary .

VEGETARIANO KIDS & ADULTI

Uova strapazzate, Pomodoro grigliato, Sauté di funghi Champignon, Pane tostato, Fagioli 'baked beans', Pancake, Yogurt con cereali, Macedonia di frutta fresca, Marmellata / burro / Nutella / sciroppo d'acero d'accompagnamento, Succo di frutta, Una bevanda calda a scelta tra caffè, cappuccino, latte o the, Incluso solo per adulti maggiorenni un cocktail Bloody Mary.

Adulti €19.95, bambini fino ai 10 anni €14.95 e fino a due anni gratis.

Per prenotazioni www.hardrockcafe.com/location/rome/it - Rome_social@hardrock.com -

+39 06 4203051

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA