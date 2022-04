Anziano ucciso, è caccia all'uomo in tuta mimetica fuggito dal condominio. Al vaglio la versione della badante

Caccia all’uomo in mimetica visto dal portiere del condominio. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili dell’omicidio di Luigi Panzieri, l’agricoltore in pensione di 86 anni assassinato il via Monte Rosa a Colle Verde nel comune di Guidonia.



Il corpo senza vita giaceva a terra con delle ferite superficiali sul ventre. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile stanno effettuando alcuni riscontri sulla versione fornita dalla donna di servizio della vittima che (insieme alla figlia di Panzieri) ha fatto la macabra scoperta. La Procura di Tivoli sta infatti valutando anche l’attendibilità del racconto della domestica 46enne originaria dell’Est Europa, per verificare eventuali rapporti con la persona vista aggirarsi nel condominio la mattina del delitto. La colf infatti ha dichiarato ai poliziotti di essere uscita intorno alle ore 8 dall’abitazione dell’anziano per andare a fare alcune compere, rincasando intorno alle 11, orario in cui la porta risultava chiusa dall’interno. Proprio in quelle tre ore l’uomo sarebbe stato aggredito. La Polizia sta anche ricostruendo l’asse temporale in cui è avvenuto l’omicidio, avvalendosi della perizia medico legale sul cadavere dell’86enne per stabilire l’ora esatta della morte.



Secondo la testimonianza di una vicina di casa del pensionato, un’ora prima rispetto agli orari forniti dalla badante, la donna avrebbe sentito alcune persone discutere ad alta voce dentro la casa dove è avvenuto l’omicidio. C’era anche una voce femminile. Chi era?

Un altro mistero è legato alle cause della morte: durante il primo sopralluogo con la polizia scientifica, l’esperto di necroscopia ha ipotizzato che il decesso di Luigi Panzieri sia sopraggiunto per un malore causato da una violenta aggressione e che le coltellate erano troppo superficiali per essere mortali.

Resta da chiarire anche il giallo legato ai due bancomat che mancano all’appello, come pure la destinazione dei 600 euro prelevati dal conto della vittima nel giorno del delitto.

