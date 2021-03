Roma, la consigliera Guerrini lascia il M5S e passa al gruppo misto: a rischio la maggioranza Raggi

La consigliera capitolina Gemma Guerrini lascia la maggioranza M5s e va al gruppo Misto. L'annuncio oggi in apertura della seduta odierna. Con l'uscita di Guerrini il gruppo di maggioranza a oggi si compone di 24 consiglieri e tra gli scranni dell'opposizione siedono altrettanti consiglieri (24). Le votazioni in Aula Giulio Cesare diventano a questo punto sempre più delicate, tenendo conto che il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, normalmente a tutela dell'imparzialità non partecipa al voto: la sindaca Virginia Raggi rischia di non raggiungere la maggioranza in Consiglio.

«Informo l'Aula che lascio il gruppo del M5s per entrare nel gruppo misto - ha detto Guerrini -. Ho sempre onorato con lealtà il mandato che gli elettori mi hanno affidato e dichiaro la volontà di continuare a farlo, nel rispetto del programma che ha portato nel 2016 il M5s a governare Roma. Il fatto che nel 2019 io mi sia dimessa da presidente vicaria del consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale dove il M5s è al governo e che oggi io mi dimetta dal gruppo capitolino di maggioranza lasciando contestualmente il M5s credo che sia dimostrazione sufficiente del tipo di giudizio che io do a questa amministrazione, a cui è da aggiungere che non supporterò nessuna forza politica che sosterrà la candidatura dell'attuale sindaca alle prossime elezioni amministrative romane».

