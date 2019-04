Roma, nuovo guasto alla scala mobile causa 7 feriti, uno dei testimoni: «Ho visto la morte in faccia»

Ancora problemi. Una marea di disagi. E proteste a non finire. Il caso scale mobili in metropolitana sta diventando un vero scandalo. Soltanto ieri sulle due linee sono stati 7 gli impianti che si sono guastati. E c’è di più: sabato pomeriggio, a Cornelia, per il blocco di un “impianto di risalita” - come li chiama Atac - si è rischiato davvero grosso. Otto feriti, di cui tre in codice giallo.

Uno di questi è Mario Landolfi, un signore di 68 anni che ha raccontato quei momenti drammatici: «Ho visto la morte in faccia - dice mentre mostra entrambi le mani fasciate e il volto completamente tumefatto - Stavamo tornando in superficie quando la scala mobile si è bloccata facendoci cadere. Mi sono trovato sei persone sopra. C’erano anche dei bambini. In ospedale mi hanno medicato e mi hanno dato 35 giorni di prognosi. Quello che sta succedendo a Roma è gravissimo, non si dovrebbe aver paura di prendere i mezzi ma è così purtoppo».

Ma se Mario porta i segni sulla pelle, gli utenti delle linee metro li stanno portando sui nervi. Il centro continua ad essere isolato, con le stazioni chiave chiuse per impianti ko (Barberini, Spagna e Repubblica) e sul sito dell’Atac la lista dei guasti è in continuo aggiornamento. Il problema è che prima di due mesi difficilmente le fermate chiuse potranno riaprire. La prima a rivedere la luce potrebbe essere Repubblica: i pezzi di ricambio della scala distrutta lo scorso ottobre dovrebbero arrivare entro metà aprile. I tecnici della mobilità promettono che le operazioni di ripristino dureranno al massimo una settimana quindi, a spanne, il giorno ideale per far tornare la fermata operativa è il 21 aprile. La Raggi anche ieri ha urlato tutto il suo dissenso ai vertici di Atac e a chiesto che per Pasqua almeno una stazione su 3 torni operativa, pena la rimozioni dei vertici aziendali.

Barberini è sotto sequestro della Procura e difficilmente prima di 20 giorni si vedrà il dissequestro. Spagna è un caos totale: qui infatti c’è una scala lunga quasi 75 metri, e i pezzi non sono stati ancora spediti. Questo fa pensare che prima di due mesi difficilmente si potrà riaprire.

In tutto questo delirio c’è da sottolineare la gestione da terzo mondo dei bus navetta: pochi, senza orari certi, con percorsi fantasiosi e mezzi fatiscenti. Insomma, un servizio pessimo.





E a Flaminio si sale a piedi

Spagna, Barberini e Repubblica chiuse per i problemi alle scale mobili. Uno arriva a Flaminio e trova la sorpresa: tutti gli impianti di risalita fermi anche qui. La fortuna è che in questa fermata ci sono le scale classiche, altrimenti lo stop della metro A sarebbe stato anche più lungo. Già perché proprio ieri mattina l’ultimo tapis roulant ha dato forfait. Tra le imprecazioni dei passeggeri e la rabbia degli addetti di stazione. Questi ultimi presi letteralmente di mira con parolacce e insulti. «Ormai è una guerra anche venire a lavorare - dice uno di loro - la gente se la prende con noi come se fosse colpa nostra. Noi siamo qui per lavorare, purtroppo le stazioni e la metropolitana in generale pagano anni di assoluta mancanza di manutenzione».

I problemi ora sembrano tutti catalizzati sulla linea A, ma anche la B da qualche giorno sta dando segni di problematiche strutturali. La fortuna è che la linea blu è dotata anche di ascensori e scale, quindi il rischio di chiusure è quasi impossibile. C’è da segnalare però il guasto, ieri pomeriggio, di ben 5 treni: la frequenza in banchina era più alta in media di due minuti.

