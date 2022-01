Roma, guasto a una condotta alla Cecchignola: quartiere ancora senza gas dopo un giorno

Da ieri pomeriggio nel IX Municipio a Roma tutto il quartiere di Castello della Cecchignola (5mila persone) è senza gas. Il guasto alla rete stamattina presto era stato riparato ma da allora i tecnici Italgas non riescono ancora a riavviare il flusso. Il guasto era stato causato intorno alle 13.30 di ieri da una ruspa al lavoro sulla nuova rotatoria via della Cecchignola-via Kobler. Un'azienda terza - estranea a Italgas - impegnata in un intervento su un allaccio fognario ha danneggiato la condotta del gas naturale, provocando una dispersione.

L'incidente ha provocato inoltre l'isolamento stradale del quartiere che ha un solo ingresso. Ci sono volute almeno tre ore per trovare le paratie e isolare quel tratto di rete. Così intorno alle 17 è stato tolto il gas. Durante la notte il guasto è stato riparato, ma da stamattina 5mila persone (con anziani e disabili compresi) sono ancora in attesa, senza riscaldamento né acqua calda. Intanto si susseguono le voci più disparate, fra cui quella che bisognerà attendere ancora, forse fino a lunedì.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 19:42

