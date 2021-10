Roma, guardie giurate a bordo dei mezzi pubblici con i controllori: la proposta dell'Atac

Più sicurezza sui bus: guardie giurate a bordo dei mezzi di trasporto pubblico affiancare i verificatori Atac in giro per le strade di Roma. È l'iniziativa in fase sperimentale che ha proposto l'Atac.

«Durante il servizio - spiega l'Atac in una nota - alcune squadre impegnate nella verifica dei titoli di viaggio saranno affiancate da una GPG (Guardia Particolare Giurata). La decisione, già anticipata ai rappresentanti dei lavoratori, contribuirà a migliorare il livello generale della sicurezza sulle vetture. Allo scopo di informare tutti i cittadini e i clienti del trasporto pubblico di questa iniziativa, Atac lancerà un'apposita campagna di comunicazione». Al momento non sono state rese pubbliche né le tratte interessate, né i quadranti che saranno scenario proposto.

A fine del 2017, dopo una serie di violenze, Atac aveva già predisposto un piano anti aggressioni per potenziare un protocollo di intesa siglato con la Questura chiedendo di predisporre la presenza delle forze dell'ordine in borghese sui mezzi e nelle zone più a rischio dove insiste il servizio di trasporto.

Oltre alle cabine di guida rinforzate (e non blindate), per impedire a chiunque di avvicinarsi all'autista, sui bus entrati in servizio dal 2019 ci sono anche telecamere di vigilanza. Inoltre tutti i mezzi sono dotati di allarme silenzioso collegato direttamente con la centrale operativa. Ora, con le squadre di GPC ci sarà ancora più sicurezza.

La proposta è stata presa anche in virtù delle numerose aggressioni verificatesi sui mezzi pubblici. L'ultimo episodio si è verificato a inizio mese quando due uomini sono saliti sul bus ubriachi e poi hanno dato vita al loro deprecabile show cominciando a prendere a calci i sedili del mezzo pubblico davanti ai passeggeri atterriti e aggredendo poi l'autista.

