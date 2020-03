Guardia giurata denunciata: in auto paletta contraffatta e taser comprato online

La Polizia di Stato denuncia in stato di libertà una guardia giurata per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, a denunciare in stato di libertà una guardia giurata di 55 anni per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Gli investigatori, durante un’attività di indagine, hanno notato un’autovettura ferma, e al suo interno, dal vano porta oggetti fuoriusciva il manico di una “paletta” simile a quella in dotazione alle forze dell’ordine.

I poliziotti allora si sono appostati nell’attesa dell’arrivo il proprietario che, giungendo poco dopo, con indosso una divisa nera, è entrato in auto e si è messo in marcia.

Subito dopo l’autovettura è stata fermata dagli agenti che hanno accertato che il conducente era una guardia giurata e, oltre all’arma di servizio, hanno notato che al cinturone aveva un manganello telescopico di circa 50 cm e, all’interno dell’auto, hanno trovato un distintivo manuale di segnalazione riportante la scritta: “GUARDIE GIURATE PRONTO INTERVENTO”.

Gli investigatori hanno quindi perquisito l’uomo e l’autovettura ed hanno trovato all’interno dell’auto uno zainetto contenente un taser elettrico. In merito al manganello e al taser l’uomo ha dichiarato di averli acquistati on-line.

Al termine degli accertamenti la guardia giurata è stata accompagnata presso gli uffici di Polizia ed è stata denunciata in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale è stato poi sequestrato. Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Marzo 2020, 13:37

