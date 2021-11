Roma, Gualtieri presenta il piano di pulizia straordinario della città: «40 milioni di euro e oltre mille uomini in campo»

C'è aria di festa alla Sala della Promoteca del Campidoglio. Per il neo Sindaco di Roma Roberto Gualtieri inizia la nuova avventura alla guida della Capitale, ed il primo colpo è subito ad effetto. Il sindaco Dem, infatti, presenta un piano da 40 milioni di pulizia strordinaria della città, che prevede oltre mille operatori sul campo e 4000 passaggi di pulizia oltre quelli ordinari. Un intervento promesso in campagna elettorale e che oggi diventa realtà. Un intervento che non trascura alcun aspetto: raccolta dell'immondizia, verde, pulizia dei tombini e delle caditotoie, senza dimenticare la cura del verde, vero pallino dell'ex ministro del governo Conte.

IL PIANO STRAORDINARIO DI PULIZIA

Gualtieri apre il suo intervento davanti alla stampa ricordando proprio le promesse elettorali: «Oggi presentiamo il piano di pulizia straordinaria della città come avevamo detto in campagna elettorale: è la prima azione da sindaco. Abbiamo lavorato sin dal primo giorno per definirlo e trovare le risorse. Durerà fino alla fine dell’anno e produrrà alcune novità che vogliamo rendere strutturali».

«Il piano da 40 milioni - ha spiegato Gualtieri - è così suddiviso: 32,3 milioni sono fondi ordinari che abbiamo individuati tra risorse esistenti e aggiuntive; 7,7 milioni che abbiamo individuato nelle pieghe del bilancio per canalizzarle. In particolare questi ultimi fondi saranno impiegati per il patto di produttività con il personale Ama (per finanziare straordinari ad hoc, ndr) e per un accordo di programma sul verde».

Il piano si muove lungo tre grandi assi: l'aumento delle risorse, l'accelerazione delle azioni e l'efficienza, ovvero un miglioramento del coordinamento dei soggetti coinvolti.

ll piano di pulizia straordinaria presentato dal Sindaco si compone di 5 azioni:

Pulizia e spazzamento delle strade

Eliminazione discariche abusive lungo le strade.

Igienizzazione cassonetti e passaggio dei cosidetti "squaletti" per raccogliere i rifiuti che restano dopo il passaggio dei mezzi Ama dopo 3 giorni.

Attività di cura del verdi sia verticale sia orizzontale, ovvero taglio dell'erba e potatura degli alberi.

Pulizia caditoie e tombini.

Le prima tre saranno gudidate da Ama, le seconde sotto il cappello del dipartimento dell'ambiente.

IL PIANO PARTITO IL PRIMO NOVEMBRE

La notizia è che il piano in realtà è gia partito lunedì primo novembre con un intervento di spazzamento a Lungotevere da Ponte Testaccio a Ponte Margherita e da Ponte Margherita a Tangenziale Est in entrambi i sensi. Oggi è previsto lo stesso intervento a via Nomentana da Porta Pia a Piazza Sempione in entrambi i sensi tutto viale delle Milizie. Domani tocca a Viale Giulio Cesare e Viale Angelico.

CURA DEL VERDE

In campagna elettorale più volte Gualtieri aveva fatto intendere come il verde di Roma fosse uno dei temi che gli stessero più a cuore. Il piano prevede un investimento di 3,2 milioni di euro per «sbloccare l'accordo di programma». Si utilizzeranno per questi interventi le ditte già individuate: ci saranno inizialmente 5 squadre per otto ditte, per un totale di 120 operatori, che nel mese di dicembre 168.

LA DISCARICA

A chi gli chiedeva quali fossero gli sbocchi per i rifiuti che verranno raccolti a seguito della pulizia straordinaria della città, Gualtieri ha precisato: «sono quelli attuali, Albano e gli impianti attuali, e tutto quello che abbiamo è sufficiente per far fronte a questa iniziativa straordinaria». La raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche e gli sbocchi ulteriori per i rifiuti della Capitale «sono temi che riguardano il miglioramento a regime del sistema (di raccolta e smaltimento dei rifiuti): sarà il nuovo management di Ama che se ne occuperà».

Gualtieri, poi, parlando della municipalizzata dei rifiuti Ama, ne ha sottolineato le «criticità sul fronte dei mezzi. È disponibile oggi solo il 57% dei mezzi». Di qui, il doppio obiettivo: «Acquisto di nuovi mezzi e manutenzione degli esistenti». Quindi, Gualtieri ha ringraziato l'amministratore unico di Ama che ieri ha rassegnato le sue dimissioni, Stefano Zaghis, «per la collaborazione e per aver scelto di rimettere il mandato» in modo da poter «aprire una nuova stagione» anche nella municipalizzata.

L'APPELLO AI ROMANI

Al termine della sua prima conferenza stampa da Sindaco di Roma, Gualtieri ha rivolto un «appello ai romani e alle romane ad avere comportamenti civici aiutandoci a non sporcare la città. Stiamo chiedendo massima severità sulle violazioni delle norme che i vigili devono far rispettare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 14:20

