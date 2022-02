Roma, Gualtieri incontra Jacobs: possibile nuova finale dei 100 metri ai Fori Imperiali. «Al lavoro per la sua idea»

Prende forma il progetto di ripetere a Roma la finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi di Tokyo, che ha visto trionfare Marcell Jacobs. Un'idea che sarebbe proprio del campione oggi nella Capitale per incontrare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. A darne notizia Gualtieri che su Twitter ha postato una foto con il velocista e ha scritto: «Un vero piacere ospitare in Campidoglio Marcell Jacobs, cittadino romano ormai acquisito. Siamo al lavoro per realizzare la sua bellissima idea di ripetere la finale olimpica dei 100m nell'area dei Fori Imperiali. Uno straordinario evento per Roma anche in vista di Expo2030».

Il primo annuncio di una "riedizione" dei gloriosi 100 metri di Tokyo era stato dato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia al termine di una riunione con il sindaco Gualtieri. Incontro nel quale il ministro e il sindaco hanno condiviso il progetto di organizzare a Roma un evento sportivo a livello globale: ripetere in via dei Fori Imperiali - a ridosso della Festa della Repubblica - la finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi di Tokyo.

