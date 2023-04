Roma, il sindaco Gualtieri gioca a carte sul cellulare in Consiglio Comunale: le foto "rubate"

di Redazione web

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, «pizzicato» dagli obiettivi dei cronisti mentre gioca a carte sul cellulare in Consiglio comunale. Il video, pubblicato ieri da Affari italiani, ritrae il primo cittadino alle prese con una partita di scopa sullo smartphone.

La seduta durante la quale è stato girato il breve filmato è quella durante la quale si trattava del futuro di Multiservizi, l’acquisizione della partecipata di Ama per cui lavorano i bidelli e inservienti delle scuole dell’infanzia. Immediate le polemiche dell'opposizione in Campidoglio. Rachele Mussolini, consigliera di Fratelli d'Italia, scrive su Facebook: «Tutto il resto è noia caro Sindaco...».

Roma, netturbino Ama va a prostitute con il camion dei rifiuti: l'azienda lo scopre e lo sospende

Ultrà Feyenoord, allertati gli alberghi: si teme l'arrivo nonostante il divieto

Cosa si discuteva in aula

La notizia arriva in un giorno in cui la seduta dell'Assemblea capitolina si divideva in due riprese: una prima parte dedicata ai lavori la discussione sull'istituzione del consiglio del cibo; e una seconda parte con un consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni sulla gestione dell'azienda capitolina Ama. «Permettetemi di ringraziare Ama e suoi operatori per il lavoro molto impegnativo ma positivo, durante una prova come quella delle recenti vacanze pasquali dove abbiamo visto il record assoluto di 1,1 milioni di turisti presenti e la struttura reggere e più che decorosamente consentire alla città di accogliere così tante persone» ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in aula Giulio Cesare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA