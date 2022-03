Roma, Gualtieri: «Attivati tre chioschi per carte identità elettroniche in tempi ridotti»

Nuovo servizio per ottenere la carta d’identità a Roma senza bisogno di prenotazione. Tre nuovi sportelli tra il centro storico, Trastevere e l'Esquilino rimarranno aperti nei fine settimana per chi ha necessità di richiedere un nuovo documento. «Da oggi sono attivi i tre chioschi di piazza Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino dove è possibile ottenere la Carta d’Identità Elettronica in tempi drasticamente ridotti. Senza bisogno di prenotare, i cittadini infatti possono recarsi in queste postazioni muniti di fototessera e vecchio documento e fare direttamente richiesta di quello nuovo». Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Facebook.

«Questo servizio - prosegue Gualtieri - ha avuto subito una risposta positiva: molti sono i cittadini che ne hanno approfittato oggi, con un afflusso costante per tutto il tempo di apertura. Il servizio è attivo tutti i fine settimana, il sabato dalle 8.30 alle 16.30 e la domenica dalle 8.30 alle 12.30. Continuiamo a lavorare per rendere la vita delle romane e dei romani più semplice». Il Comune è al lavoro per rendere, nei prossimi mesi, il servizio attivo tutta la settimana.

