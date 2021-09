Roma, Gualtieri apre la campagna elettorale: «I cittadini meritano di più»

Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, apre la campagna elettorale in piazza Bocca della Verità. «Siamo una pizza bellissima, la politica deve essere partecipazione ed entusiasmo. Questo significa stare in una grande coalizione: si converge su un'idea di città, ma ognuno porta il proprio punto di vista. Prima dell'io viene il noi», le prime parole dell'ex ministro dell'economia.

«Non smetterò mai di dirlo. Noi non faremo apparentamenti. Ma per sconfiggere questa destra pericolosa, che viene da Alemanno, Storace, Durigon, chiederò i voti a tutte le romane e i romani. Ormai mancano 30 giorni. La posta in gioco è altissima. La pandemia ci ha colpito in un momento di declino economico e degrado amministrativo senza precedenti. I romani vogliono una città pulita, più semplice, in cui sia più facile muoversi. Noi sappiamo che Roma e i romani meritano di più: una città all'avanguardia pronta ad per affrontare le grandi sfide» - ha aggiunto Gualtieri - «Saremo in prima linea insieme alle grandi città europee e internazionali. Roma è in uno dei momenti più difficili e drammatici ma merita un ruolo internazionale che ne faccia una città all'avanguardia».

Sul palco, con Roberto Gualtieri, sono intervenuti, tra gli altri, Nicola Zingaretti, Giovanni Caudo e la sindaca di Barcellona, Ada Colau. «Siamo qui perché è il tempo della rinascita. Vogliamo ridare a Roma la possibilità di rialzare la testa e avere un posto nel mondo che il cattivo governo ci ha tolto in questi anni. Lo dico con il cuore: facciamo una campagna elettorale spalla a spalla con le persone. Guardiamo negli occhi i ragazzi che hanno addirittura paura di fare figli. Dicendo, guardandogli negli occhi: a Roma si può», ha spiegato il presidente della Regione Lazio.

