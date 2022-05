Roma, Gualtieri: «28 milioni per recuperare gli impianti sportivi abbandonati. Il Flaminio è una priorità»

Ventotto milioni di euro, di fondi del Pnrr, per rigenerare e recuperare gli impianti sportivi di Roma Capitale abbandonati da anni. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri alla conferenza «Impianti sportivi comunali, criticità e soluzioni», in Campidoglio, per illustrare le proposte di intervento per la candidatura al Bando Pnrr «Sport e inclusione sociale».

«Il Flaminio è una nostra priorità anche perché è un impianto comunale, in ogni caso - ha detto Gualtieri - non sarà lasciato all'attuale degrado. Anche il tema dell'Olimpico andrà sicuramente affrontato nei prossimi mesi per capire quale potrà essere per tutti il suo migliore utilizzo futuro». Sullo stadio della Roma il sindaco ha anticipato che «è in corso un'interlocuzione con la Roma e li ringrazio per la professionalità e la riservatezza. Per ragioni di serietà ne parleremo più nel dettaglio quando avremo terminato questo confronto, partendo dal fatto che occorre valutare i progetti quando vengono presentati. Questo vale per la Roma e anche per la Lazio, qualora presentasse un progetto».

Per il Flaminio ha spiegato Gualtieri «esisteva una proposta che era già stata presentata quando siamo arrivati e che ci impediva di esaminare altri progetti. Pochi giorni fa, giovedì scorso, la conferenza dei servizi si è conclusa con una risposta negativa e ora siamo nelle condizioni di esaminare altri progetti. Ce n'è uno in particolare per cui abbiamo avuto una richiesta di incontro da Cdp e valuteremo. Al di là del progetto, comunque, per noi la priorità assoluta è che il Flaminio cessi di essere l'ennesima vergognosa incompiuta della nostra città». Per quanto riguarda Pietralata «non c'è nessuno stallo - ha aggiunto Gualtieri -, il lavoro sta procedendo con grande serietà, professionalità e riservatezza, e qui mi fermo».

«Abbiamo 119 impianti sportivi comunali e 38 municipali» e diversi «presentano una serie di problemi. Ci siamo concentrati sui 14 che sono una vera e propria vergogna, il Pnrr è una grande occasione di rigenerazione, l'obiettivo è affrontare i 14 che sono pubblici e comunali ma non gestiti. Volevamo ottenere il massimo del finanziamento, siamo cautamente ottimisti, il bando considera le città da un milione di abitanti in su ed è il primo risultato a seguito di una concertazione con il governo». Lo ha detto l'Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, nel corso della conferenza in Campidoglio. «Penso che da qui alla fine della consiliatura riusciremo» a terminare gli interventi necessari al recupero di «13 impianti sportivi sui 14 per i quali abbiamo individuato la massima priorità escludendo quindi il Flaminio che è più complesso». «Si tratta di 14 impianti comunali e abbandonati da decenni», ha concluso.

Lunedì 2 Maggio 2022

