Roma, grosso pino marittimo caduto a corso Trieste: traffico in tilt

Domenica 22 Dicembre 2019, 16:51

Ilha causato diversi disagi nella, tra forti piogge e vento, portando anche la caduta di diversi alberi. La pagina Facebook "Riprendiamoci Roma" , ha postato una Corso Trieste, un cedimento che sarebbe potuto finire in tragedia ma che fortunatamente non ha causato nessun ferito.Le immagini del video mostrano un grosso pino marittimo completamente sradicato dal suolo, si tratta di un albero di circa 30 metri, caduto in prossimità della stazione metro Sant'Annibaliano, una zona molto frequentata quindi da pedoni, motivo per cui il rischio che potessero esserci feriti, se non morti è stato molto alto. Dal video si vede che il pino non sembra quasi avere radici, motivo per cui la sua stabilità è venuta meno.Sul posto sono giunti in Vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per sgomberare l'area. Tutta la zona, infatti, è completamente interrotta al traffico.