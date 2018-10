Grosso albero si abbatte su una famiglia di turisti a Villa Borghese GUARDA LE FOTO

Tragedia sfiorata per una famiglia di turisti spagnoli all’uscita del bio parco di Villa borghese. Un grosso albero è caduto sulla carreggiata e ha travolto con le fronde la madre e due dei bambini. La donna ha riportato ferite alla caviglia e alla schiena. Solo lievi graffi e un grande spavento per i due bambini. Nessuno sarebbe grave. Illeso il padre e l’altro figlio più piccolo che si trovava nel passeggino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17:00 in Viale del Giardino Zoologico.

La famiglia di turisti si trova in vacanza nella Capitale, stava rientrando in albergo dopo una visita al giardino zoologico, quando è stata travolta dai rami. Immediati i soccorsi da parte dei passanti che hanno atteso circa venti minuti prima arrivasse l’ambulanza e i vigili del fuoco. Il tratto è stato chiuso per qualche ora per consentire la rimozione dell’albero dalla carreggiata. Danni anche per numerose macchine che si trovavano parcheggiate ai lati della strada. Tanta la paura e l’agitazione dei turisti e passanti.

Soltanto per pochi metri l’incidente non si è tramutato in tragedia

racconta una signora sul posto,

il tronco dell’albero ha infatti sfiorato i bambini che sono stati protetti dalla madre, travolta per prima dai rami

. Non è solo il maltempo a mettere a rischio le strade della Capitale, anche in un pomeriggio senza vento può cadere un albero in uno dei tratti più affollati dai turisti durante il giorno.