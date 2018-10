Roma, grosso albero crolla nel centro abitato: le immagini esclusive

Maltempo sull'Italia: 5 morti nel Lazio, a Savona e a Napoli. Crollano gli alberi sulle auto: è strage

Nel filmato il pino ondeggia spaventosamente e poi cede all'improvviso schiantandosi sulla strada e su un'auto parcheggiata.

L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio, Campania, Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte. Un tromba d'aria in Puglia ha causato ingenti danni nel Tarantino. Autostrade bloccate al nord, trasporti a singhiozzi in Liguria. Collegamenti interrotti con le isole del Golfo di Napoli.

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continuano a "piovere"a Roma. Un video inviato a Leggo.it mostra la caduta di una grossa pianta in un centro abitato in via Carlo Fadda, a. Le forti raffiche di vento di oggi hanno fatto crollare decine di alberi a Roma e non solo. In provincia di Frosinone due uomini hanno perso la vita dopo essere stati colpiti da un albero e schiacciati dalle lamiere della smart su cui erano a bordo. E un 21enne è morto a Napoli. E le vittime aumentano. Una situazione pericolosa che ha indotto l'amministrazione comunale a tenere le scuole chiuse anche domani.