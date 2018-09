Roma, gravissime due ragazze di 16 anni: investite da un'auto guidata da una 23enne

Due ragazze di 16 anni sono ricoverate in gravi condizioni al Policlinico Umberto I, a Roma: le due sedicenni sono state investite da un'auto guidata da una ragazza di 23 anni, una Ford Ka. È successo questa mattina in viale Regina Margherita, all'altezza di Piazza Rio de Janeiro, intorno alle 12.30.Sul posto è intervenuta la polizia locale del II Gruppo Sapienza per effettuare i rilievi. Le ragazze, da una prima ricostruzione, erano sulle strisce pedonali quando sono state travolte: sono state soccorse e trasportate in codice rosso al Policlinico.