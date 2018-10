Gratta e vince 2 milioni di euro in provincia di Roma: caccia al fortunato

Stavolta la dea bendata si è fermata a Caprineto Romano, un paesino in provincia di Roma. Grazie al “Nuovo 50X” di Gratta e Vinci, è stata realizzata una vincita di 2 milioni di euro. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita in via Giacomo Matteotti.

Quando mi hanno contattata per dirmi della vincita ho pensato che fosse uno scherzo. E’ la prima volta che viene vinta una somma del genere presso la mia tabaccheria. Non so proprio chi possa essere il fortunato o la fortunata, ma gli farei volentieri i miei complimenti. Se vincessi io, ne approfitterei per aiutare la mia famiglia e le persone a me vicine

, ha dichiarato la signora Giovanna Crudetti, titolare del Bar da Mirco in Via Giacomo Matteotti a Carpineto Romano.



Da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito nel Lazio vincite per oltre 650 milioni di euro mentre, in tutta Italia ha distribuito complessivamente vincite per oltre 5,5 miliardi di euro con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2017.