Roma e il Grand Tour di arte e design, sei masterclass con creativi d'eccellenza da Hollywood al fumetto: borse di studio in palio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaper raccontare che cosa sono oggi l'e ilattraverso le testimonianze di sei creativi internazionali provenienti da mondi e discipline diverse. Si chiama, è la rassegna che rimette al centrofacendo della città il palcoscenico su cui progettisti e artisti raccontano il dietro le quinte della creatività.ContamiNation nasce da un'idea di, studio multidisciplinare, e mette in palio due borse di studio per studenti dall'estero. Il primo appuntamento, venerdì 21 febbraio, nella sede di Cappelli Identity Design a Roma e in streaming sulla paginae sul canale Vimeo, è con Giuseppe Cristiano. Illustratore e storyboard artist, Cristiano vive tra l’Italia e l’America e disegna per film, serie tv (CSI), videoclip per Radiohead, Madonna, Moby, lavorando a fianco di registi come Jonas Åkerlund e Johan Renck.«L’idea di ContamiNation prende forma dal concetto di integrazione e di scambio di conoscenze, l’obiettivo è di contaminare e farsi contaminare attraverso memorie e percezioni visive», spiega Emanuele Cappelli CEO di Cappelli Identity Design.«Racconto come nasce un’idea, e come da lì si arriva al personaggio. Lo storyboard è la pre-visualizzazione di un progetto, la prima occasione per poter visualizzare un’idea fino ad allora rimasta in una sceneggiatura o nella mente di chi l’ha concepita, e di come sia uno strumento necessario per tutto il team di lavoro, dalla fase di pre-produzione fino a quella di montaggio», dice, con talk di creativi italiani che dalla sede di Cappelli Identity Design condivideranno visioni, progetti, esperienze del proprio lavoro. Gli altri ospiti sono Alice Scornajenghi, copywriter e cofondatrice della rivista Ossì, l'illustratrice e fumettista Rita Petruccioli, l'esperto di big data Luca Pappalardo e il designer Antonio Aricò.ContamiNation è anche un programma dirivolto a studenti provenienti dall’estero per l’elaborazione di un proprio progetto di ricerca. Lo studente potrà sperimentare e costruire una propria identità creativa presso gli ambienti più dinamici del design e dell’arte di Roma. Il finanziamento delle borse, messo a disposizione da Cappelli Identity Design, prevede un periodo die permette agli studenti di partecipare ad una serie di attività formative, lavorando in sinergia con lo studio.A fine progetto, gli studenti avranno l’opportunità di condividere la propria esperienza e le eventuali realizzazioni in occasione di un appuntamento pubblico dedicato, presso la sede di