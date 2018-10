Incidente sul Gra: camion si ribalta e perde il carico, traffico in tilt

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sul Grande raccordo Anulare il traffico è temporaneamente rallentato in carreggiata interna a causa di un mezzo pesante ribaltato al km 19,500 che nell’incidente ha riversato il carico sul piano viabile, nei pressi dell’uscita Salaria.Il traffico al momento è deviato nella sola corsia di sorpasso.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine, per la gestione del traffico e per consentire la riapertura completa della carreggiata nel più breve tempo possibile.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.