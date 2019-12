Roma, maxi scontro sul Gra: tre feriti, due sono gravi. Traffico bloccato

Roma, maxi incidente sul Gra. Sul Gra di Roma il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le carreggiate all'altezza dello svincolo 13 Tiburtina al km 29,800 a causa di un incidente. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre auto e ha reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per due dei cinque feriti. Oltre al personale del 118, sul posto è presente la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.





Lunedì 16 Dicembre 2019, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA