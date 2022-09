Cede la scala del teatro caro a Gigi Proietti, salto nel vuoto per decine di alunni appena usciti dalla sala

di Lorena Loiacono

Il terrore negli occhi dei ragazzi, la scala che crolla e il panico dopo il crollo nel Globe Theatre. Un bilancio non di poco conto: 12 i feriti, tra cui 5 adulti e 7 ragazzi tra 15 e 18 anni (solo uno è stato assistito sul posto mentre tutti gli altri sono stati trasportati in ospedale). La scolaresca, dell’istituto Saffo di Roseto degli Abruzzi in gita a Roma, stava uscendo dal teatro nel cuore di Villa Borghese quando, verso le 13:30, la scala al terzo piano ha ceduto. I ragazzi avevano appena assistito al Macbeth di Shakespeare in lingua inglese e stavano per tornare a casa. «Sono caduti tra il terzo e il secondo piano - spiega una professoressa - un volo di tre metri tra pezzi di legno. Abbiamo temuto il peggio».

Un incidente che poteva avere conseguenze decisamente peggiori e che, senza andare a scomodare la maledizione del Macbeth (ben nota a chi conosce il teatro shakespeariano), doveva essere evitato. Anche perché, dopo lo stop imposto dal Covid, le scuole hanno ripreso le visite culturali e i teatri hanno ripreso gli spettacoli.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 08:00

