Roma, gli angeli di Torre Angela al tempo del Coronavirus: portiamo la spesa gratis agli anziani del quartiere

Alessio e la moglie Katia nella loro bottega alimentare “Da Sora Nanda” nel quartiere Torre Angela di Roma, dove si respira Romanità stornelli e prelibatezze italiane, già da molte settimane consegnano gratuitamente a tutto il quartiere, soprattutto alle persone anziane e che ne hanno più bisogno. Spesso la sera in chiusura portano al Policlinico Torvergata panini agli infermieri. Questo il cuore degli italiani, questo un segnale di forza e generosità di fronte invece a chi specula, a volte, in questi periodi difficili.“Da Sora Nanda” Alessio a tempo di stornelli romani allieta i suoi clienti solitamente, dove la simpatia e la battuta non manca mai come la cicoria, la porchetta, la ciriola, le salsicce, le coppiette e le Zizzone di Andria.La sua veracità nasce dalle radici del difficile quartiere popolare di Torbellamonaca ma ha fatto della sua competenza come il vecchio “pizzicarolo” un lavoro, dimostrando che può crescere un fiore dall’asfalto e dal cemento. Roma è fatta anche di persone come lui e Roma forma anche persone come lui e queste sue gesta ne sono la dimostrazione