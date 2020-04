Roma, gli "Angeli" dei Castelli romani di nuovo in campo: distribuzione gratuita di mascherine

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 19:06

"Ho sempre creduto che in momenti di estrema difficoltà la solidarietà ed il volontariato rappresentino il carburante del motore che ci portera a ripartire più forti di prima". Luciano Centrone è una delle persone più attive dei Castelli Romani in questo momento di bisogno. Assieme a un gruppo di volontari, senza ricevere un euro, ha messo in piedi una macchina della solidarietà che spazia su ogni fronte: dalla distribuzione del cibo per i più bisognosi al recapito a domicilio di spesa e medicinali.Ora che ci avviciniamo alla fase due dell'emergenza, quella in cui dovremo fronteggiare il virus proteggendoci, il gruppo di "Angeli" dei Castelli ha scelto di distribuire gratuitamente mascherine anticontagio. In questa ottica un gruppo di persone si sono riunite e tramite una raccolta fondi hanno acquistato 1000 mascherine da donare ai nostri concittadini."Tengo a precisare che questa iniziativa non ha nessun colore politico ne tantomeno è stata supportata dalla attuale amministrazione comunale", sottolinea Centrone che - invece di ricevere supporto - in questo periodo ha trovato "solo inutili opposizioni politiche.Nel rispetto delle norme che vietano gli assembramenti in questo periodo si comunica che le mascherine saranno distribuite nel comune di Rocca Priora in 2 punti ovvero:Farmacia degli Olmi Dott. Di Tullio Via degli Olmi,65Carrefour Market Via tuscolana km 29,900Le modalità di consegna saranno di n 1 mascherina per ogni scontrino.Vi preghiamo di non richiedere più di una mascherina a famiglia al fine di consentire una distribuzione più capillare ed equa."Infine - contonua Centrone - vorrei ringraziare coloro i quali hanno permesso che questa iniziativa si realizzasse citando soltanto il loro nome. Tiziana, Stefania, Annarita, Paola, Daniela, Maria Grazia, Giovanna, Carlo, Giorgio, Mirna, Walter, Claudio, Franco, Giorgio e Luciano. Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale".