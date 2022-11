Roma, un anno di Giunta Gualtieri. Bene Onorato, Lucarelli e Scozzese. Ancora male Alfonsi e Funari, sale Patanè

Gualtieri 6

(sindaco)

Ha le potenzialità ma non si applica abbastanza. A scuola si diceva così. A Roma pure. Ha un’autostrada vuota davanti: c’è un Pd da ricostruire. E proprio gli amministratori locali (da Sala a Nardella, da Bonaccini a Decaro) possono essere la svolta. E lui può mettere Roma al centro di un progetto nazionale. Come fare? Ascoltando veramente la città e facendosi vedere. Perché per molti è un fantasma.

Onorato 9

(Turismo, sport, Moda e Grandi Eventi)

Confermato il voto in pagella. E come diceva Amendola, in Vacanze di Natale, «10 lo merita solo Falcao». È più visibile del sindaco. Sta massimizzando tutte le sue deleghe. Un esempio? A Roma dopo tanti anni si sono venduti più biglietti di concerti che a Milano. Dovrebbe servire da esempio per tanti suoi colleghi nascosti negli uffici senza il contatto con la città e la realtà.

Lucarelli 8.5

(Commercio e pari opportunità)

Tra commercio, pari opportunità, Expo, Lgbtq, 5G, non si capisce come riesca a trovare il tempo per dormire. Il sindaco Gualtieri se ne è accorto e per questo le ha messo sulle spalle anche una delega chiave per Roma: la sicurezza. Che nella Capitale, con il Giubileo alle porte e orde di giovani gang scatenate, significa stare in trincea tutti i giorni.

Scozzese 8

(vicesindaco, Bilancio)

Un altro esempio di chi fa e fa bene. L’ultima emergenza si chiama caro energia. Dovrà trovare per dicembre circa 80 milioni extra in bilancio che non è proprio come prendere un gelato a Fontana di Trevi. Autoritaria e decisa non abbiamo dubbi che saprà traghettare Roma fuori anche da questa emergenza.

Alfonsi 4

(Ambiente)

A proposito di emergenze. I rifiuti, nonostante tutti gli aiuti che il sindaco le ha messo in campo, sono ancora un problema irrisolto. Strade sporche, continua rincorsa, decoro inesistente. Se fossimo a scuola non riuscirebbe a salvarsi dalla bocciatura. Siamo al Comune di Roma e la speranza è sempre l’ultima a morire. La pazienza dei romani invece è finita.

Patanè 6

(Mobilità)



