Roma choc, giornalista aggredita da cinque ragazzi: «Ti bruciamo casa». Minacce anche alle figlie

Choc al Tiburtino: una violenta aggressione in casa di una giornalista di LaPresse, mentre era in casa con la famiglia. «Entriamo e ti bruciamo casa»: così un gruppo di cinque ragazzini, capeggiati da due adulti, urlavano mentre con un martello e un cacciavite stavano scardinando la porta per entrare nell’abitazione in via D’Arrigo a Settecamini.

Tutto sarebbe cominciato dopo che il marito della giornalista aveva detto ai componenti della comitiva, che è solito bivaccare la sera nel cortile condominiale bevendo alcolici e fumare spinelli, di allontanarsi. Per tutta risposta la gang di ragazzini, ha scardinato il portone di ingresso del palazzo e con un martello e diverse spallate hanno tentato di entrare in casa - danneggiando gravemente la porta blindata - sotto la minaccia che avrebbero dato fuoco all'appartamento, all'auto di proprietà e che si sarebbero vendicati sulla moglie e le figlie di 15 e 9 anni.

Il peggio è stato scongiurato grazie all’intervento dei carabinieri di Guidonia, che hanno identificato e portato in caserme i responsabili. «Viviamo ormai nel terrore e nell’insicurezza- commenta un residente di zona - siamo ostaggio di bande fuori controllo che nel quartiere ci impediscono di vivere sereni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 14:16

