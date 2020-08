Roma, a Villa Bonelli e Villa Paganini i giochi sostituiti dopo gli atti vandalici

«I giochi per i bimbi di Villa Bonelli e Villa Paganini sono stati sostituiti e riparati dopo i vandalismi dei giorni scorsi. Un intervento immediato, reso possibile grazie all'impegno del nostro Ufficio Aree Ludiche, voluto per restituire ai più piccoli spazi sicuri in cui poter giocare». Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.



«Giovedì scorso lo spazio giochi di Villa Bonelli, area verde nella zona sud di Roma, era stato dato alle fiamme: nell'incendio erano state distrutte una struttura a torre in legno con scivolo e la pavimentazione anti-trauma. I nostri operatori hanno rimosso i resti carbonizzati del gioco e sostituito le piastrelle in gomma. Le squadre hanno quindi riparato la vicina struttura a cinque torri posizionando una nuova piattaforma e le doghe in legno.A Villa Paganini, piccolo spazio verde dietro Villa Torlonia, abbiamo invece sostituito due seggiolini delle altalene e due giochi a molla che erano stati vandalizzati». «Ringrazio i tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale: è questa la migliore risposta agli incivili che non amano la nostra città». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 10:06

