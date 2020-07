Roma, Giardino Riccardo Cino: le altalene dei bambini chiuse e sigillate 24 ore dopo la bonfica

Ripulito il parco di Riccardo. Dopo la denuncia di Leggo bonifica nel giardino dedicato al ragazzo morto. La mamma: «Ora sarà felice»​

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 19:33

E così il giardino di Riccardo Cino, sotto le finestre del municipio 9, dopo appena 24 ore dalla bonifica perde le altalene. Come è possibile? Ieri sono arrivati i “sigilli”: le altalene sono state tolte e i pali sono stati chiusi dai nastri di Roma Capitale. Accade solo a Roma, probabilmente, che il Comune si accorga dello stato di fatiscenti dei giochi dei bambini solo quando li libera dalle sterpaglie. Il giardino Riccardo Cino, infatti, è stato ripulito dopo la denuncia di Leggo sullo stato di abbandono in cui versava, che aveva costretto la mamma a coprire la targa con il nome del figlio. Non voleva che quel nome stesse lì, tra la spazzatura.di operatori a pulire l‘area e la sesta stessa, giovedì, c’erano già dei bambini a giocare.Quindi i giochi potevano stare lì fino a quando il parco era inutilizzabile. Accusa della sporcizia. Una volta pulito, meglio togliere i giochi: non fosse mai che qualcuno vada lì a divertirsi.Ora non resta che aspettare che quei giochi tornino al loro posto, sicuri e adatti ai bambini.«Oltre al danno la beffa - denuncia Andrea DE Priamo, capogruppo FdI in Campidoglio - il Comune solo dopo la denuncia della famiglia Cino interviene per manutenere il parco ma porta via le altalene: non vorremo che accadesse come in altri parchi nei quali da mesi si attendono i giochi nuovi al posto di quelli ammalorati che sono stati tolti»