Roma, il giallo del tendone da circo. La preoccupazione dei cittadini: «Non sono previsti spettacoli»

Quanto sta accadendo in via Teano a Roma spaventa di residenti. Nell'area circostante alla stazione della metro C, stazionano da alcuni giorni tre roulottes e in poco tempo è spuntato un tendone da circo, ma nessuno spettacolo è stato programmato sui siti specializzati relativi alla tournée del Circo italiano. Un giallo che preoccupa i cittadini e che è stato denunciato in una nota da Fabrizio Santori, capogruppo della Lega a Roma.

Preoccupante

Il capogruppo della Lega, nella nota, dichiara: «Preoccupante invece è quello che ci hanno riferito i cittadini residenti nei palazzi adiacenti all'area che vedono lavorare dei mezzi che uscendo dalla tenda vanno a gettare del materiale edile oltre il muro di recinzione dove inizia un'altra area verde. Come Lega abbiamo già segnalato la possibile violazione urbanistica e chiesto un controllo immediato dell'area e degli occupanti al fine di liberare lo spazio in caso di presenza abusiva e chiuderla per evitare nuovi ingressi», spiega Santori.

Intervento immediato

Infine arriva l'appello per un intervento immediato: «Auspichiamo un intervento immediato, anche per evitare come purtroppo sta accadendo in diverse zone della Capitale, che Roma diventi una città insicura dove ognuno è libero di fare quello che vuole. Dalle occupazioni che vengono sanate con il rilascio della residenza da parte del sindaco Gualtieri fino al mancato rispetto delle nostre strade e piazze ormai divenute sporche e abbandonate al degrado senza controlli nè sanzioni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Novembre 2022, 13:29

