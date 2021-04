Roma in giallo, il Comune mette i varchi alla movida. Da Trastevere a Campo de' Fiori: aree transennate

Roma torna il giallo, ma si blinda contro gli assembramenti. Da oggi, infatti, scatteranno i varchi in alcune zone della movida: saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile in zone particolarmente frequentate come l'isola pedonale al Pigneto, Campo de' Fiori, Trastevere, San Lorenzo. Saranno inoltre transennate alcune aree nelle piazze molto frequentate, come la scalinata di piazza Trilussa, la statua di Giordano Bruno a Campo dè Fiori e piazza Madonna dei Monti.

Il piano è stato messo a punto nell'ultimo tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma, Carmine Esposito, dopo una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Controlli anche per il ritorno in presenza delle scuole secondarie e università. Scatterà da oggi una task force nella centrale operativa della questura con le varie realtà coinvolte per monitorare l'andamento. Ci saranno servizi di vigilanza alle fermate metro, ai capolinea dei bus, nelle stazioni e fuori le scuole per evitare assembramenti. Previsti controlli anti-assembramento anche all'esterno di ristoranti ed esercizi commerciali.



Nell'ultimo fine settimana di restrizioni in zona arancione, i Carabinieri sono intervenuti per disperdere diversi assembramenti, sanzionando alcune persone per il mancato utilizzo della mascherina. Chiusi anche due locali nei quali non venivano rispettate le misure di sicurezza. In piena notte, infine, i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento adibito a casa vacanze in via del Boccaccio sorprendendo 15 giovani, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che stavano festeggiando senza rispetto delle norme in atto. Il party è stato interrotto e i partecipanti sono stati identificati e sanzionati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 08:44

