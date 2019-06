Gatto morto abbandonato in strada, l'Asl lo rimuove dopo 48 ore

Doveva essere portato via ieri il gatto morto in Via Lanciani 30, ma così non è stato. Nella prima mattinata di venerdì 14 giugno, i vigili avevano fatto coprire con un telo l'animale, promettendo di segnalare il problema all'Ama, la quale poi sarebbe dovuta passare a ritirare ciò che restava del gatto.



Tuttavia, ieri pomeriggio i vigili avevano poi messo i sigilli attorno all'animale, coperto con una scatola la salma, e lasciato un bigliettino con scritto che ad occuparsi della questione sarebbe stata l'Asl veterinaria.

Dopo quasi 48 ore, il gatto è stato finalmente portato via questa mattina.



Tutto era cominciato giovedì pomeriggio, con il tam-tam di chiamate a vigili e Ama da parte dei cittadini, i quali chiedevano giustamente che qualcuno passasse a ritirare il gatto lasciato a terra in strada. Finalmente il lieto fine della vicenda, con la speranza che il gatto possa avere degna sepoltura, e che non si verifichino altri episodi simili in futuro.



Sabato 15 Giugno 2019, 10:31

