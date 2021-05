Roma, Gasparri - De Micheli (FI): «Pubblicità cannabis su bus l'ennesima vergogna della Raggi»

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ancora nella bufera. “Ad un sindaco viene richiesta attenzione, lungimiranza, capacità di comprendere la città, le sue esigenze, ma sopratutto tutelare i cittadini. Tutti i cittadini. Continuare a vedere la pubblicità di un servizio di consegna a domicilio di cannabis, per quanto legale, su un mezzo pubblico che fa capo al Campidoglio è una vergogna irrispettosa della pluralità dei cittadini, è un insulto all’educazione che impartiamo ai nostri figli, è una aberrazione, l’ennesima, di un sindaco incapace che non ha la piu pallida idea di che cosa voglia dire governare la città”. Lo dichiarano il coordinatore Romano e del I Municipio di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Francesco De Micheli.

“Non si presenta all’audizione della Corte dei Conti, non interviene a tutela di una vittima di stupro, non parla dell’arroganza con cui i nomadi di via Gordiani impediscono ai bambini di giocare nella scuola calcio adiacente al campo rom, non interviene, mai, se non per farsi becera campagna elettorale. Questi cinque anni di amministrazione sono stata una pagina buia per tutta la città. Ma la pubblicità della cannabis su un mezzo pubblico rasenta il vergognoso. È intollerabile poi che in Italia, dove la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo è vietata, sia possibile che venga fatta pubblicità alla cannabis, a tutti gli effetti un prodotto da fumo”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 17:27

