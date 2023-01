Roma, garitte inutili e senza vigili urbani: sono costate 720mila euro, ma per il Comune meglio dipingerle FOTO

di Lorena Loiacono

Sono tristi monumenti al degrado. Eppure, almeno seguendo la loro naturale vocazione, dovrebbero essere il punto di riferimento sulle strade per i romani, soprattutto per gli automobilisti.

Ma non è così: le garitte dei vigili urbani sono ridotte ormai a gabbiotti fantasma. Alzi la mano infatti chi, tra i romani, ci ha mai visto qualche vigile urbano intento a controllare il traffico sfruttando quella postazione. Le garitte stanno lì, in decine di incroci, ma sempre vuote, deserte. È così da anni, non servono pratiocamente più a nulla.

Ricoperte di scritte



E nel frattempo, come tutte le cose abbandonate, vengono prese di mira da scritte che ne coprono le vetrate, rendendole quindi inutilizzabili. Anzi, le garitte orfane dei vigili sono sottoposte continuamente all'assalto dei vandali, che si divertono indisturbati a sfregiarle. Spesso, tutto intorno, si accatastano bottiglie e lattine, cartoni dei venditori abusivi o secchi dei lavavetri al semaforo. Tanto non c'è mai nessuno a controllare. Sembrano invisibili.

Lo spreco: 720mila euro per 90 casotti





La risposta dei vigili urbani



Un investimento notevole che, nel tempo, si è rivelato decisamente inutile. A parte rare eccezioni come nel caso del gabbiotto di piazza Numa Pompilio dove ci sono speso due vigili urbani. Per tutti gli altri c'è poco da dire. A Roma c'è anche chi pensa che siano state addirittura dismesse. Ma non è così: quelle dismesse sono solo 6, quelle su cui ora si sta intervenendo per un restyling di street art. Quindi tutte le altre, circa 85, a cosa servono e perché non c'è mai nessuno? Leggo lo ha chiesto al Comando dei vigili urbani, ma la risposta ancora non è arrivata.



