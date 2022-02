Roma, boom di like per portare i Cesaroni dalla Garbatella nella scatola dei mattoncini Lego. Festa il 18 febbraio

Sorride divertita e, indaffarata tra le ordinazioni dei clienti, assicura: «Carina l’idea dei Lego, molto carina. Speriamo che vinca». E potrebbe davvero riuscirci, visto che i voti sono raddoppiati in appena 24 ore. Così Paola, da dietro il bancone del bar dei Cesaroni, commenta la notizia che il suo locale, a colpi di mattoncini, potrebbe essere raffigurato in un modellino Lego e diventare famoso in tutto il mondo.

In Italia già lo è, visto che quel bar è meta di turisti e di romani, amanti della Roma più verace. L’idea di Brixlab di candidare un modellino del bar dei Cesaroni al concorso Lego Ideas, ha fatto il giro della Garbatella e non solo: da piazza Damiano Sauli fin dentro i lotti, il passaparola ha viaggiato tutto il giorno. «Ma allora è vero – chiedono incuriositi due signori anziani, seduti ai tavoli sulla piazza, davanti alla scuola Cesare Battisti – ti immagini mio nipote a giocare con i Lego della Garbatella? Impazzisce». E si ride, complice anche una bellissima mattinata di sole che rende lo storico quartiere ancora più accogliente. «L’ho sentito anch’io ma mica ho capito che vogliono fare», chiede Simona, 68 anni. E poi, guardando le immagini online del concorso che le vengono mostrate per raccontarle tutta la storia, aggiunge: «Hai capito che idea? Così diventiamo famosi. Fammi vedere come si vota». Ed è andata avanti così per l’intera mattinata, tanto che con un tam tam serrato i voti sono praticamente raddoppiati: martedì all’ora di pranzo erano circa 500, ieri oltre un migliaio.

Di certo la fama, alla Garbatella, non manca: quel locale dibito a set dei Cesaroni nella parte esterna, è un storico Roma club tappezzato di foto non solo degli attori della serie tv, ma anche di quelle dei calciatori della Roma. Sulla gara di like è intervenuto anche il Municipio: «Sostengo con piacere l’iniziativa di BrixLab, la community italiana dedicata al mondo dei mattoncini della Lego – ha spiegato il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri - per portare Garbatella nel mondo e far conoscere già dalle più piccole e dai più piccoli un luogo iconico, storico e indubbiamente caratterizzante della nostra città».



Finire sugli scaffali Lego sarebbe decisamente un bel regalo per la Garbatella che, il 18 febbraio prossimo, compie 102 anni. Alle ore 10:00 ci sarà la cerimonia con la banda dei vigili urbani in piazza Brin per portare una corona dove c’è la prima pietra storica del quartiere: «E allora - assicura alzando il calice un ragazzo fuori dal celebre bar - facciamocelo questo regalo».

