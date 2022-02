Il bar dei Cesaroni alla Garbatella può diventare una costruzione Lego: ma servono 10mila like

Mattoncino dopo mattoncino, la Garbatella dei Cesaroni tenta lo sbarco nel mondo Lego e, in poche ore, raccoglie centinaia di like. L’idea nasce da Mirko di Lillo, il presidente della community Brixlab formata da appassionati di mattoncini: ha ricreato fedelmente la bottiglieria dei Cesaroni, celebre serie tv ambientata nello storico quartiere romano, e ha candidato il modellino ad un vero e proprio concorso.

Il progetto si trova infatti sulla pagina online Lego Ideas ed ha ricevuto, nelle prime 24 ore, quasi 700 voti: un ottimo risultato in termine di gradimento considerando che il concorso prevede un bonus di sei mesi in più di tempo se il progetto ottiene 100 like nei primi 60 giorni. Se riuscirà ad averne 10mila, la Lego ne valuterà la realizzazione. Settecento in un giorno solo sono, quindi, già un primo successo, dovuto anche al passaparola scattato alla Garbatella non appena si è sparsa la voce.



L’idea di vedere la bottiglieria dei Cesaroni sugli scaffali dei negozi Lego, vicino ad altre celebri serie tv internazionali come “Friends” o al pari di film cult come “Star Wars” o “La Storia infinita”, ha entusiasmato gli animi. «Cercavo un’idea per presentare un modellino alla Lego e volevo – spiega il 36enne Mirko di Lillo, originario di Maddaloni in provincia di Caserta – che rappresentasse Roma, dove ho vissuto per diversi anni. Il Colosseo e la Fontana di Trevi sono già stati realizzati, così ho pensato al quartiere che ho amato di più: la Garbatella. E ho pensato di realizzarla tramite i Cesaroni che l’hanno raccontata in maniera semplice, nazionalpopolare. Spero possa funzionare».

Non è la prima vota che Mirko presenta questo progetto alla Lego ma, la prima volta, non è stato ammesso perché aveva inserito anche la scritta “bar dei Cesaroni”: «La Lego non vuole richiami al bar o al possibile uso di alcol. Così ho dovuto togliere la scritta: la versione attuale riprende fedelmente la prima puntata della serie tv». Tra i personaggi Lego ci sono i due fratelli Giulio e Cesare Cesaroni in tenuta da oste, interpretati in tv da Claudio Amendola e Antonello Fassari, Lucia interpretata da Elena Sofia Ricci, Ezio vestito da meccanico, interpretato da Max Tortora, e la moglie Stefania, al secolo Elva Avigini. A far da cornice anche la scalinata che costeggia il bar.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 08:09

