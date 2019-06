Roma, rivolta dei cittadini di Garbatella contro il caos rifiiuti. Prendono la pala e puliscono le strade dalla spazzatura FOTO - VIDEO

Sabato 22 Giugno 2019, 13:05

Cassonetti che strabordano. Odore rancido per le strade. Animali e insetti di ogni genere che banchettano per le vie della Capitale.è letteralmente invasa dai. Dalla periferia al centro città, da nord a sud, da Talenti a Magliana; e la situazione sembra aggravarsi ogni giorno di più.c'è chi una soluzione la trova da solo e si fa "giustizia" da sè: gli abitanti del quartiere si sono riversati in strada, si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a smaltire i rifiuti liberando le strade da buste di plastica, cibo e immondizia.«L'Ama non passa, Roma è uno schifo. Ci pensiamo da soli, ma è una vergogna», gridano a gran voce.«La situazione è in progressivo miglioramento - fa sapere Ama - le attività di sanificazione dei cassonetti sono state intensificate».Ma la preoccupazione per la salute degli stessi abitanti è tanta. In una nota di qualche giorno fa, presidente del Codacons, aveva lanciato l'allarme annunciando un esposto: «La presenza di rifiuti organici, unitamente alle temperature elevate registrate negli ultimi giorni a Roma, rappresentano un mix pericolosissimo, perchè il caldo accelera i processi di putrefazione attirando insetti, ratti, gabbiani e altri volatili, con conseguentiper la popolazione. Il pericolo di diffusione di batteri è molto elevato e riguarda in particolar modo bambini, anziani e chi abita a ridosso dei cassonetti dell'immondizia ed è costretto a respirare miasmi nauseabondi»Intanto sui social, i romani in rivolta: «Non abbiamo mai visto una cosa simile»