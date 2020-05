Galleria Porta di Roma, 200 pacchi dono ai bambini del III Municipio

Anche la Galleria Commerciale Porta di Roma aderisce all’iniziativa solidale del III Municipio di Roma Capitale per un dono ai bambini. «Un dono ai piu' piccoli per ritrovare la gioia di uscire grazie a Amref, Galleria Porta di Roma e il nido convenzionato Giardino Magico con un mix di dolciumi, mascherine dedicate e un gioco collettivo. Questo, il piccolo regalo che i minori fragili del nostro municipio si stanno vedendo recapitare in questi giorni. Un gesto di speranza per loro e per noi». Cosi' dichiara Giovanni Caudo, presidente del III Municipio in una nota.





«Nello specifico - aggiunge il presidente - in queste ore stiamo consegnando 200 pacchi contenenti biscotti, merendine e creme spalmabili di qualita' offerti dalla Galleria Commerciale Porta di Roma, oltre a due piccole uova di cioccolato offerte dalla Nsa Roma Nord; 24 giochi collettivi da tavolo 'Komboleo' di Amref realizzati dai ragazzi e della ragazze in difficolta' di Nairobi destinati ai piccoli ospiti delle case famiglia del territorio e 1000 mascherine allegre e colorate donate dal nido Giardino Magico pensate per i piu' piccoli. I bambini sono tra quelli che maggiormente risentono delle recenti privazioni avvertendo spesso anche il senso di esclusione da una situazione di emergenza sanitaria che ai loro occhi appare di assoluto appannaggio degli adulti. Non solo: proprio nelle famiglie piu' fragili, i bambini assorbono e si fanno carico dei dissidi e delle paure dei genitori. Questo gesto e' per loro: perche' sentano che il proprio spazio e i propri diritti vengono riconosciuti e difesi, inclusi quelli al gioco e alla relazione. Iniziative come questa e come quella pensata per gli scolari e giovani studenti del terzo municipio in occasione del 25 aprile con un disegno per la liberta' servono proprio a rimettere i piu' piccoli al centro: al centro delle decisioni e al centro della propria stessa infanzia da cui in questa fase sembrano in qualche modo essere stati ricacciati. Il mio sentito ringraziamento - conclude Caudo - va a tutte le realta', Galleria Commerciale Porta di Roma, Amref, il Giardino Magico e Nsa Roma Nord che hanno permesso tutto questo. Grazie»



«Per noi è sempre un privilegio poter essere di aiuto alla comunità», dichiara Filippo de Ambrogi, direttore della Galleria Commerciale Porta di Roma “e con il Presidente del Municipio così sensibile alla sua gente, non possiamo che essere felici di poterlo supportare in queste lodevoli iniziative volte in concreto a fare del bene per il prossimo. In occasione di questa particolare attività abbiamo potuto inoltre contare sul contributo di Barilla, società con la quale abbiamo un’ottima intesa, e che subito si è dimostrata reattiva nel cogliere la necessità inviandoci in donazione migliaia di prodotti dolci per i bambini” Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 15:41

