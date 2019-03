di Emilio Orlando

Artista gay ucciso a Roma, c'è l'identikit dell'uomo dell'Est che ha sferrato il pugno mortale

Voleva denunciare un giro di droga che stava mietendo vittime

Ultimo aggiornamento: 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno aggredito con un tirapugni e li rapinati dei loro telefoni cellulari tre fan che li avevano riconosciuti all'uscita della stazione Termini lo scorso 23 febbraio. Le tre vittime della violenta rapina, si erano avvicinate ai due rapperGabriele Magi e Gianmarco Fagà in arte, che consideravano fino a quel momento i loro idoli, dopo averli riconosciuti, per farsi firmare degli autografi. Ma il loro entusiasmo è stato tradito subito quando i due artisti, con un tirapugni metallico, li hanno picchiati selvaggemente per rapinarli dello smartphone e dei soldi.Durante l’inseguimento, i due aggressori si sarebbero fermati anche a picchiare un cittadino del Bangladesh, di 50 anni, che era in strada ad aspettare l’autobus, riempiendolo di calci e pugni, tentando di rapinargli il cellulare ma alcuni passanti che lo hanno soccorso sono riusciti a metterli in fuga. Per sottrarsi alla furia dei due, lo straniero è statoinvestito da un’autovettura in transito. Soccorso e trasportato all’ospedale i medici gli hanno riscontrato la frattura della gamba, una volta medicato, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi.Le indagini dei carabinieri della stazione "Roma Macao", hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e di identificare i responsabili in modo inconfutabile. In particolare con il riconoscimento fotografico delle vittime e anche del cittadino bengalese. Ieri i carabinieri li hanno arrestati. Uno si trovava in un salone di bellezza ai Parioli, mentre l' altro è stato fermato in provincia di Novara.