Rompe il vetro di un taxi sotto agli occhi dei carabinieri per rubare un cellulare

Ruba cellulare da un taxi in sosta, arrestato senza fissa dimora. I carabinieri della StazioneRoma San Lorenzo hanno arrestato un cittadino del Senegal di 33 anni, con precedenti e senza fissa dimora, subito dopo aver rubato un telefono cellulare dall'interno di un taxi. Ieri mattina, il 33enne nel transitare in via dei Liguori, ha notato una Renault adibita a taxi, e il proprietario fuori dall'abitacolo che parlava con dei clienti. Dopo essersi avvicinato al finestrino del veicolo, il malvivente ha visto il cellulare di ultima generazione, dimenticato sul cruscotto dell'auto e, con gesto fulmineo ha infranto il vetro e l'ha rubato. I carabinieri, in transito in quel momento, hanno visto la scena e dopo pochi metri lo hanno bloccato, recuperando il telefono che è stato riconsegnato al proprietario. L'uomo è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, dove comparirà per rispondere del reato di tentato furto aggravato.