Roma, furto da film nel negozio di orologi di lusso: «Bottino da centinaia di migliaia di euro». I ladri spariti nel nulla

Un furto quasi da film, dal bottino di centinaia di migliaia di euro. Un gruppo di ladri è entrato in un ufficio di compravendita di orologi in via Paolo Frisi, a Roma nel quartiere Salario, tagliando la grata di una finestra, e una volta all'interno hanno portato via soldi e orologi.

Bottino da centinaia di migliaia di euro

Il bottino è corposo: una decina di Rolex, altrettanti Patek Philippe, e 30mila euro in contanti, scrive l'Adnkronos. Dopo aver rubato il bottino, sono spariti facendo perdere le loro tracce. Il furto è stato scoperto dai titolari alle 14 di ieri. Sul posto i poliziotti di Villa Glori impegnati nelle indagini e gli agenti della Scientifica per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 10:41

