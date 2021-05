di Emilio Orlando

Colpo con spaccata questa notte in una rivendita di cellulari a piazza Buenos Aires nel quartiere Parioli di Roma. Smartphone, tablet, personal computer ed accessori hi-tech il prezioso bottino che ladri incappucciati hanno portato via dal negozio “i-Shop”. La fasi dell’assalto del commando di malviventi sono state filmate dalle telecamere a circuito chiuso come nel video di Leggo.it.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 14:07

