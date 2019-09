Roma, furto all'isola ecologica: rubati rame, batterie per auto e condizionatori

Diabolik, bruciata la panchina dell'omicidio con fiori e sciarpe degli ultrà

Il 48enne e la sua compagna sono stati accompagnati in caserma e, successivamente, alla propria abitazione, agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

I carabinieri della Stazione di Formello hanno arrestato un 48enne romano e una 46enne del Regno Unito, entrambi disoccupati e con precedenti, con l'accusa di furto aggravato in concorso. A dare l'allarme tramite una segnalazione al 112 è stato un operaio dell'isola ecologica di Formello, che nel primo pomeriggio aveva notato la presenza di alcune persone all'interno della struttura nell'orario di chiusura. Dopo essere stati scoperti, i due sono subito fuggiti a bordo del proprio veicolo.Grazie alla indicazioni dell'operaio, che era riuscito a prendere nota del numero di targa e del tipo di vettura, i carabinieri sono riusciti a individuare la coppia, già conosciuta per precedenti specifici, raggiungendola presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione dell'auto, all'interno del bagagliaio le forze dell'ordine hanno rinvenuto 15 chili di rame e 10 di materiale ferroso, 7 accumulatori per auto e 6 unità esterne di condizionatori d'aria sottratti al centro. Tutto è stato poi riconsegnato al responsabile della struttura.