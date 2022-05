Roma, furto di un furgone al semaforo: trascina fuori l'autista e scappa

Episodio choc a Roma dove un uomo fermo al semaforo alla guida di un furgone è stato fatto scendere con la forza e derubato del mezzo. E' successo in via Palmiro Togliatti, incrocio via dei Gelsi, zona Centocelle, poco prima delle cinque di questa mattina, lunedì 16 maggio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, che lavora come addetto alle pulizie in un condominio, è stato derubato del suo furgoncino Doblò mentre andava al lavoro.

Leggi anche > Roma, brucia fabbrica di vernici a Monterotondo: colonna di fumo nero in cielo. «Chiudete le finestre» Foto

La vittima, un 56enne, era fermo al semaforo rosso quando è stato affiancato da un giovane ed è stato trascinato giù dal mezzo. Il ladro è fuggito con il veicolo riuscendo a far perdere le sue tracce. Sono ora in corso le indagini degli agenti del commissariato prenestino per accertare le dinamiche della vicenda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA