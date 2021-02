Roma, furti di cavalli: i carabinieri ne ritrovano 6 rubati

Durante un controllo al vasto terreno noto come Quarto Militare, nella cittadina di Bracciano, i carabinieri hanno verificato la provenienza di ben 97 cavalli tenuti allo stato brado e hanno individuato sei cavalli rubati. I militari a termine del servizio, durato tutto il giorno, hanno denunciato con l'accusa di ricettazione il titolare dell'allevamento, un 65enne del posto con precedenti e che è risultato in possesso sia di cavalli rubati, sia di equini di dubbia provenienza. All'uomo sono state comminate sanzioni per quasi 100 mila euro.

LA VICENDA

I Carabinieri di Bracciano, unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di Manziana, hanno proceduto al controllo di ben 97 cavalli tenuti allo stato brado nel vasto terreno comunemente denominato «Quarto Militare», all'esito del quale sono stati ritrovati sei cavalli rubati. I militari, impegnati tutto il giorno per le evidenti difficoltà derivanti dalla necessità di controllare un numero così cospicuo di equini, peraltro lasciati liberi in un terreno di quasi 400 ettari, all'esito del servizio hanno denunciato a piede libero con l'accusa di ricettazione il titolare dell'allevamento, un 65enne del posto con precedenti specifici, risultato in possesso di cavalli rubati e di un numero ingente di dubbia provenienza, in violazione delle norme in materia di «identificazione e detenzione», motivo per cui gli sono state comminate sanzioni per quasi 100.000 euro. L'attività si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio degli allevamenti locali, messo in atto dai Carabinieri di Bracciano, finalizzato al contrasto dei reati predatori in danno di equidi, fenomeno particolarmente sentito dalla popolazione locale.

